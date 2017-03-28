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11:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пассажир умер после падения в маршрутке в Воронеже

ЧП произошло в автобусе № 69.

Пенсионер упал при резком торможении маршрутки № 69 на остановке «Куцыгина» в 12:30 понедельника, 27 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. После падения 77-летний мужчина умер, уточнила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, 47-летний водитель маршрутного автобуса ехал по улице Кирова со стороны площади Ленина в сторону улицы 20 лет Октября. При резком торможении 77-летний пенсионер, стоявший в середине салона, упал. Пассажир скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские устанавливают обстоятельства ЧП.

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