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11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Иран допустил предоставление России военных баз для борьбы с террористами

Россия может использовать «на временной основе» базы, расположенные на территории Ирана, в интересах борьбы с террористами в Сирии.

Источник: AP 2017

Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters. Условия будут обсуждаться на встрече президентов двух стран 28 марта.

Зариф отметил, что проблемы региональной безопасности, включая сирийские, будут обсуждаться во вторник, 28 марта, в Кремле, где пройдет встреча иранского президента Хасана Рухани с российским лидером Владимиром Путиным.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Что-то подобное уже проезжали ....
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