Иран допустил предоставление России военных баз для борьбы с террористами

Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters. Условия будут обсуждаться на встрече президентов двух стран 28 марта.

Зариф отметил, что проблемы региональной безопасности, включая сирийские, будут обсуждаться во вторник, 28 марта, в Кремле, где пройдет встреча иранского президента Хасана Рухани с российским лидером Владимиром Путиным.