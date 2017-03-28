На Среднем Урале массово отравились юные спортсмены из Новосибирска

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, сегодня, 28 марта, за медицинской помощью с признаками заболевания острой кишечной инфекцией (рвота, температура и боли в животе) обратились семеро детей, а также двое взрослых — мать одного из них и тренер. Заболевшие были немедленно госпитализированы в Полевскую центральную городскую больницу, где им поставили предварительный диагноз — «пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит». Уже установлено, что все они — жители Новосибирска, которые приехали в Курганово на спортивные сборы.

«Прокуратура в ходе проверки, проводимой с привлечением специалистов территориального подразделения управления Роспотребнадзора по Свердловской области, будет устанавливать обстоятельства, при которых заболели дети и взрослые, в том числе соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Также будут проверены договоры на поставку продуктов питания, опрошены сотрудники администрации школы и персонал столовой», — отметили в ведомстве.

Специалисты уже отобрали в образовательной организации пробы продуктов и сделали смывы с оборудования пищеблока. Сейчас проводятся исследования и мероприятия для установления причин заболевания.

Как сообщало Накануне.RU, на днях в управлении свердловского Роспотребнадзора прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о вспышке острой кишечной инфекции в Туринске.