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11:03 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Молодой новосибирец заказал убийство бывшей подруги киллеру

Мужчина передал подставному убийце 160 тысяч рублей.

Следователи завершили расследование в отношении 26-летнего бывшего полицейского, которого обвиняют в приготовлении организации убийства по найму.

По сообщению СКР по Новосибирской области, установлено, что в июне прошлого года обвиняемый не смог ужиться с девушкой, поэтому решил ее убить. Он нашел человека, который был готов совершить преступление за деньги. Однако информация об этом попала к сотрудникам полиции, поэтому дальнейшие действия были тщательно запланированы. Вечером 23 июня злоумышленник передал «киллеру» всю информацию о жертве, а также задаток в размере 20 тысяч рублей. Через шесть дней подставной преступник, действуя под контролем оперативников, сообщил нанимателю о том, что убийство произошло.

Обвиняемый мужчина был задержан в момент передачи остальной суммы — 140 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено, что помимо бывшей подруги, подозреваемый собирался убить еще и полицейского, с которым вместе работал в органах внутренних дел. Стоит отметить, что преступление он планировал совершить с помощью арбалета.

Обвиняемый полностью признал свою вину в обоих преступлениях. Все материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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