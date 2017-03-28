В Уфе полицейские задержали подозреваемого в наезде на сотрудника полиции

По предварительным данным пресс-службы следственного управления СКР по РБ, постовые во время несения службы заметили двух молодых людей, которые что-то высматривали в стоящем во дворе дома автомобиле ВАЗ-2107. Стражи порядка решили узнать причину такого поведения, а также проверить документы. Подозрительные граждане проигнорировали требования представителей власти, сели в свой ВАЗ-2107 и скрылись.

В пресс-службе МВД по РБ отметили, что на улице Достоевского «Жигули» были вынуждены остановиться из-за затруднения движения. Тогда один из постовых попытался задержать водителя, но тот резко начал движение. При этом он задел стоявшую рядом машину и сбил постового.

Сотрудника службы ППС с травмами увезли в больницу. Автомобиль нарушителя скрылся, но вскоре сотрудники МВД его обнаружили и задержали водителя — 29-летнего уфимца. Он подозревается в совершении ДТП и, возможно, причастен к покушению на кражу из машины.