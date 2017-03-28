В Уфе полицейские задержали подозреваемого в наезде на сотрудника полиции
УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В полицию вечером 27 марта поступило сообщение о госпитализации сотрудника
УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В полицию вечером 27 марта поступило сообщение о госпитализации сотрудника
По предварительным данным
В
Сотрудника службы ППС с травмами увезли в больницу. Автомобиль нарушителя скрылся, но вскоре сотрудники МВД его обнаружили и задержали водителя — 29-летнего уфимца. Он подозревается в совершении ДТП и, возможно, причастен к покушению на кражу из машины.