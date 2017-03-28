Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Нейросеть «ВКонтакте» научили выявлять суицидальный контент
В программу сноса в Москве попадут более 500 кварталов
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Никакая" жена: Кончаловский поведал о браке с Толкалиной - СМИ
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
10:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе полицейские задержали подозреваемого в наезде на сотрудника полиции

УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В полицию вечером 27 марта поступило сообщение о госпитализации сотрудника патрульно-постовой службы, на которого был совершен наезд на улице Достоевского в Уфе. По данному факту республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

По предварительным данным пресс-службы следственного управления СКР по РБ, постовые во время несения службы заметили двух молодых людей, которые что-то высматривали в стоящем во дворе дома автомобиле ВАЗ-2107. Стражи порядка решили узнать причину такого поведения, а также проверить документы. Подозрительные граждане проигнорировали требования представителей власти, сели в свой ВАЗ-2107 и скрылись.

В пресс-службе МВД по РБ отметили, что на улице Достоевского «Жигули» были вынуждены остановиться из-за затруднения движения. Тогда один из постовых попытался задержать водителя, но тот резко начал движение. При этом он задел стоявшую рядом машину и сбил постового.

Сотрудника службы ППС с травмами увезли в больницу. Автомобиль нарушителя скрылся, но вскоре сотрудники МВД его обнаружили и задержали водителя — 29-летнего уфимца. Он подозревается в совершении ДТП и, возможно, причастен к покушению на кражу из машины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Иран допустил предоставление России баз для борьбы с терроризмом
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь