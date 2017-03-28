В Казани автоледи на иномарке врезалась в столб

Как выяснилось, 26-летняя девушка за рулем автомобиля Hyundai превысила скорость, не справилась с управлением и напротив дома № 2 по улице Курчатова врезалась в металлический столб, а затем в ограждение.

В результате происшествия автоледи получила закрытый перелом ребер, а ее 21-летняя пассажирка закрытый перелом левой ключицы. Обе потерпевшие доставлены в больницу.