В Казани автоледи на иномарке врезалась в столб
(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). 27 марта в Казани автоледи и ее пассажирка, врезавшись в столб на иномарке, получили переломы различной степени тяжести, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). 27 марта в Казани автоледи и ее пассажирка, врезавшись в столб на иномарке, получили переломы различной степени тяжести, сообщили ИА «Татар-информ» в
Как выяснилось, 26-летняя девушка за рулем автомобиля Hyundai превысила скорость, не справилась с управлением и напротив дома № 2 по улице Курчатова врезалась в металлический столб, а затем в ограждение.
В результате происшествия автоледи получила закрытый перелом ребер, а ее 21-летняя пассажирка закрытый перелом левой ключицы. Обе потерпевшие доставлены в больницу.