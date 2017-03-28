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11:09 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани грузовик столкнулся с автобусом: два человека пострадали

Два человека пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла 27 марта в 13.30. 28-летний водитель грузовика, следуя по Горьковскому шоссе, не выбрал дистанцию и врезался в ехавший впереди автобус 36 маршрута.

На момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров, двое из которых (13-летний школьник и 19-летняя студентка) получили ушибы.

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