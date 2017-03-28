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13:54 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодарские полицейские спасли раненого парня

Пострадавший с окровавленными руками лежал на обочине дороги.

Краснодар. 28 мар. — Новая Кубань. Инцидент произошел 27 марта вечером. К сотрудникам ГИБДД Управления МВД России обратились прохожие. Они сообщили, что на ул. Крылатой на обочине лежит молодой человека с ранениями рук.

Автоинспекторы поспешили вызвать медиков, после чего отличились профессионализмом и оперативностью в оказании первой медицинской помощи. У парня были многочисленные порезы. На раны наложили бинтовую повязку. Пострадавшего передали прибывшим врачам. Парня отвезли в больницу.

В ходе опроса выяснилось, что молодой человек родом из Ставропольского края. У нас в регионе он некоторое время работал, после чего решил вернуться домой.

По данным пресс-службы УМВД России по г. Краснодару, полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

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