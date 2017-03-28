Краснодарские полицейские спасли раненого парня

Краснодар. 28 мар. — Новая Кубань. Инцидент произошел 27 марта вечером. К сотрудникам ГИБДД Управления МВД России обратились прохожие. Они сообщили, что на ул. Крылатой на обочине лежит молодой человека с ранениями рук.

Автоинспекторы поспешили вызвать медиков, после чего отличились профессионализмом и оперативностью в оказании первой медицинской помощи. У парня были многочисленные порезы. На раны наложили бинтовую повязку. Пострадавшего передали прибывшим врачам. Парня отвезли в больницу.

В ходе опроса выяснилось, что молодой человек родом из Ставропольского края. У нас в регионе он некоторое время работал, после чего решил вернуться домой.