На остановке «Юмашева» в Севастополе сгорел торговый павильон
ЧП на остановке «Юмашева» в Севастополе произошло вчера вечером.
ЧП на остановке «Юмашева» в Севастополе произошло вчера вечером.
Спасатели прибыли к месту уже через 4 минуты после сообщения о происшествии. Горел торговый павильон. Через две минуты специалисты МЧС локализовали пожар, в 21.05 была ликвидация открытого горения. Спасатели не допустили распространения огня на соседние здания. Общая площадь возгорания 15 кв. м. Причина возгорания — устанавливается, — сообщили в