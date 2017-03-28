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12:08 (мск), источник: Крым Press

На остановке «Юмашева» в Севастополе сгорел торговый павильон

ЧП на остановке «Юмашева» в Севастополе произошло вчера вечером.

Спасатели прибыли к месту уже через 4 минуты после сообщения о происшествии. Горел торговый павильон. Через две минуты специалисты МЧС локализовали пожар, в 21.05 была ликвидация открытого горения. Спасатели не допустили распространения огня на соседние здания. Общая площадь возгорания 15 кв. м. Причина возгорания — устанавливается, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ в Севастополе.

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