На остановке «Юмашева» в Севастополе сгорел торговый павильон

Спасатели прибыли к месту уже через 4 минуты после сообщения о происшествии. Горел торговый павильон. Через две минуты специалисты МЧС локализовали пожар, в 21.05 была ликвидация открытого горения. Спасатели не допустили распространения огня на соседние здания. Общая площадь возгорания 15 кв. м. Причина возгорания — устанавливается, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ в Севастополе.