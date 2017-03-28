Ночью «семерка» въехала в рекламный щит в Волгограде и перевернулась

Как пояснили ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на проспекте Ленина напротив дома № 114 по направлению со стороны Тракторозаводского района в сторону центра.

Сообщается, что превысив скорость, мужчина совершил наезд опору рекламной конструкции с последующим опрокидыванием автомашины.

В результате ДТП с травмами головы был доставлен в больницу.