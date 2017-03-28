Ночью «семерка» въехала в рекламный щит в Волгограде и перевернулась
В ночь с 27 на 28 марта в 04:15 в Краснооктябрьском районе Волгограда 40-летний водитель автомашины «ВАЗ-2107» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В ночь с 27 на 28 марта в 04:15 в Краснооктябрьском районе Волгограда 40-летний водитель автомашины «ВАЗ-2107» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
Как пояснили ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на проспекте Ленина напротив дома № 114 по направлению со стороны Тракторозаводского района в сторону центра.
Сообщается, что превысив скорость, мужчина совершил наезд опору рекламной конструкции с последующим опрокидыванием автомашины.
В результате ДТП с травмами головы был доставлен в больницу.