Служебная овчарка Коша помогла поймать вора в Воронежской области

Немецкая овчарка Коша помогла ольховатским полицейским раскрыть кражу из автомобиля, сообщила пресс-служба управления МВД по региону во вторник, 28 марта. Собака прошла 700 м по пересеченной местности и лесополосе и вывела правоохранителей к вору.

По данным ведомства, 27 марта полицейские получили информацию о краже из автомобилей «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2115» колонок, автомагнитол и другой автомобильной техники. Собака вывела оперативников на дом 30-летнего мужчины, он в преступлении признался. Силовики возбудили уголовное дело за кражу (ст. 158 УК РФ).