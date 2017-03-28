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10:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Служебная овчарка Коша помогла поймать вора в Воронежской области

Собака прошла по следу злоумышленника 700 м.

Немецкая овчарка Коша помогла ольховатским полицейским раскрыть кражу из автомобиля, сообщила пресс-служба управления МВД по региону во вторник, 28 марта. Собака прошла 700 м по пересеченной местности и лесополосе и вывела правоохранителей к вору.

По данным ведомства, 27 марта полицейские получили информацию о краже из автомобилей «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2115» колонок, автомагнитол и другой автомобильной техники. Собака вывела оперативников на дом 30-летнего мужчины, он в преступлении признался. Силовики возбудили уголовное дело за кражу (ст. 158 УК РФ).

В сентябре 2016 года Коша помогла полицейским поймать 39-летнего грабителя-рецидивиста. Восточно-европейская овчарка нашла украденное мужчиной конное седло, и по оставленным на нем уликам стражи порядка вышли на преступника. Его задержали через несколько часов.

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