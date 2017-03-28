Служебная овчарка Коша помогла поймать вора в Воронежской области
Собака прошла по следу злоумышленника 700 м.
Собака прошла по следу злоумышленника 700 м.
Немецкая овчарка Коша помогла ольховатским полицейским раскрыть кражу из автомобиля, сообщила
По данным ведомства, 27 марта полицейские получили информацию о краже из автомобилей «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2115» колонок, автомагнитол и другой автомобильной техники. Собака вывела оперативников на дом 30-летнего мужчины, он в преступлении признался. Силовики возбудили уголовное дело за кражу (ст. 158 УК РФ).
В сентябре 2016 года Коша помогла полицейским поймать 39-летнего