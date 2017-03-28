Хабаровские подростки разбили тюнингованные «Жигули»

В поселке Березовка во вторник утром о кирпичный угол забора местного рынка разбились тюнингованные на деревенский манер «Жигули», сообщает портал «Губерния».

Услышав грохот, охранник вышел посмотреть, что случилось. У машины к тому времени уже никого не было. Начинающий автолюбитель на отечественном «спорткаре» проехал всего метров 200. У ВАЗа после столкновения с забором выпало ветровое стекло.

Пролить свет на то, кто был за рулем, смог местный житель, с балкона наблюдавший начало заезда. Внимание мужчины привлекла суета во дворе — тинейджеры довольно долго пытались завести машину, толкая ее.

Хозяин автомобиля появился у машины за несколько минут до прибытия экипажа ДПС. Молодой человек рассказал, что ВАЗ находился в пользовании у его приятеля. Кто именно этим утром сидел за рулем, он не знал.

Автомобиль в свое время был куплен за 25 тысяч рублей, еще 20 были потрачены на отделку салона и аудиосистему. Следов взлома не было, поэтому есть мнение, что подростки все же не угоняли машину, а воспользовались ключом зажигания.