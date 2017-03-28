Опергруппа «Заповедного Прибайкалья» спасла от гибели молодую косулю

Сотрудники опергруппы «Заповедного Прибайкалья» обнаружили на льду Байкала молодую косулю, которая лежала на льду примерно в 1 км от берега, вероятно, животное выгнали туда хищники — волки. Вернуться обратно на берег по скользкому льду самостоятельно косуля уже не могла. Госинспекторы провели спасательную операцию и благополучно вернули животное на берег. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Опергруппа «Заповедного Прибайкалья» проводила рейдовые мероприятия, и во время движения по берегу между мысами Нижние и Средние Хомуты госинспекторы заметили на льду темное пятно.

«Мы ехали вдоль берега и увидели какое-то пятно на льду. Сначала подумали, что это нерпа, но потом разглядели внимательнее — нет, косуля. Она лежала на льду и не могла встать, тогда мы решили помочь», — сказали участники событий.

Косуля лежала на льду примерно в 800 метрах — 1 км. Сотрудники опергруппы «Заповедного Прибайкалья» проехали на машине, сколько было возможно, а затем пошли к животному пешком. Косуля оказалось молодой самкой, примерно годовалого возраста. Ее пронесли до машины через трещины, а затем перевезли на берег и отпустили. Косуля устала, и у нее затекли ноги от долгого лежания на льду, но она не пострадала и, пробежав немного по твердой земле, почувствовала себя увереннее и быстро скрылась в лесах Прибайкальского национального парка.