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11:16 (мск), источник: ИА REGNUM

Дело о похищении оренбургской школьницы передано в Пермь

Поскольку пермяк Юрий Тиунов признался в совершении более тяжких преступлений на территории Прикамья, то принято решение передать материалы о похищении девочки в Оренбурге пермским следователям.

Оренбургские следователи передали дело о похищении местной школьницы на расследование пермским коллегам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Оренбургской области. По словам представителя ведомства Анжелики Линьковой, уроженец Прикамья Юрий Тиунов обвиняется совершении более тяжких преступлений на территории Пермского края, поэтому и принято такое решение.

Напомним, в январе 2017 года во дворе дома по ул. Родимцева была похищена 12-летняя девочка. Мужчина затолкал подростка в багажник и увез. Ребенок сумел отправить тревожное сообщение маме. На поиски школьницы поднялся весь Оренбург. Неравнодушные горожане самоорганизовались в соцсетях и начали вести поисковую работу в помощь правоохранительным органам. Вечером 17 января (день похищения) девочка была найдена. Машину, водителя и несовершеннолетнюю обнаружили в районе городской свалки местные жители, которые самостоятельно вышли на поиски.

В отношении уроженца Пермского края Юрия Тиунова возбудили уголовное дело по пунктам «а, д» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего». В рамках его расследования фигурант признался в совершении преступлений на территории Пермского края.

Суд на Юрием Тиуновым состоится в Пермском крае. За те преступления, что ему вменяет следствие, пермяку грозит пожизненный срок.

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