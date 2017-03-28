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11:48 (мск), источник: АиФ Калининград

4 года в колонии проведет водитель, виновный в смерти беременной женщины

Четыре года в колонии-поселении проведет водитель, виновный в смерти беременной женщины.

Авария произошла еще в июне 2011 года, однако из-за волокиты расследование дела затянулось, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Авария произошла ночью на автодороге Калининград-Нестеров. «Ауди» виновника двигалась из поселка Пушкарево Черняховского района в сторону районного центра.

В нарушение правил дорожного движения, не соблюдая необходимый боковой интервал по отношению к другой машине, при пересечении сплошной линии разметки осужденный допустил столкновение с автомобилем марки «Фольксваген PASSAT», говорится в сообщении прокуратуры.

После этого авто изменил траекторию, но остался на «встречке». К несчастью, в этот момент ему навстречу двигался автомобиль «Тойота YARIS».

В страшной аварии погибла водитель «Тойоты» — женщина на 6-м месяце беременности. Ее пассажирка — 7-летняя девочка получила трамвы. Помощь медиков также потребовалась пассажиру «Ауди».

«Согласно заключению проведенной в ходе следствия экспертизы виновниками ДТП явились водители автомобилей “Ауди” и “Фольксваген”, однако в отношении последнего, находившегося в момент аварии в трезвом состоянии, был применен акт амнистии. Вину в предъявленном обвинении мужчина на протяжении всего следствия и в судебном заседании не признал. Никаких действий к заглаживанию причиненного вреда не предпринял, извинения потерпевшим не принес», — сообщили в прокуратуре.

Однако водителя «Ауди» осудили, его вина была доказана. Он проведет в колонии-поселении 4 года, три года он будет лишен права управлять транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.

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