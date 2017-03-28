Суд вынес приговор молодому человеку за нападение на полицейского
Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы в
Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы в
Кулебакский городской суд приговорил 21-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы за нападение на полицейского, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Установлено, что 29 июля молодой человек совершил административное преступление, находясь на улице в нетрезвом состоянии. Когда на место прибыл сотрудник
«Следует отметить, что в ходе предварительного следствия обвиняемый неоднократно менял свои показания, отрицая вину, или предлагая свою версию событий, — сообщили в прокуратуре. — Он ранее не судим».
По решению суда молодой человек будет отбывать срок в