На дороге в центре Омска машины массово пробивают колеса
У дороги по улице 2-ая Кольцевая, что в центре Омска стоят в ряд 4 машины. У всех одна проблема — пробитые колеса.
У дороги по улице 2-ая Кольцевая, что в центре Омска стоят в ряд 4 машины. У всех одна проблема — пробитые колеса.
Предполагаемая причина инцидента — скрытые водой ямы. Вторая Кольцевая и так не славится качеством своего покрытия, а в межсезонье и вовсе доставляет уйму проблем автомобилистам.
Что интересно, рядом с автомобилями стоял наряд полиции, так что не исключено, что омичи планируют судиться с мэрией за пробитые колеса и, возможно, погнутые от ям диски колес.