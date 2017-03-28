На дороге в центре Омска машины массово пробивают колеса

Предполагаемая причина инцидента — скрытые водой ямы. Вторая Кольцевая и так не славится качеством своего покрытия, а в межсезонье и вовсе доставляет уйму проблем автомобилистам.

Что интересно, рядом с автомобилями стоял наряд полиции, так что не исключено, что омичи планируют судиться с мэрией за пробитые колеса и, возможно, погнутые от ям диски колес.