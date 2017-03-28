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17:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Очередной игорный клуб в подвале жилого дома накрыли на западе Волгограда

Сотрудниками СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении шестерых жителей Волгограда, которые подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой.

Как пояснили ВДТВ в региональном СК, в октябре 2016 года подозреваемые во главе с 34-летним волгоградцем организовали подвале жилого дома в Дзержинском районе работу подпольного игрового клуба, который оборудовали специальными терминалами.

Отмечается, что все шесть человек работали по определённой схеме. Организатор осуществлял общее руководство и заведовал всеми финансами. Остальные отвечали за сбор выручки, контроль за работой персонала.

Преступная деятельность была пресечена 10 марта следователями регионального управления СКР и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ходе обысков были изъяты 47 игровых аппаратов, черновые записи, подтверждающие факт организации и проведения игорной деятельности, сотовые телефоны, записи камер наблюдения, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается.

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