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11:29 (мск), источник: Sputnik.by

Жительница Гродно умерла от травм, полученных на сеансе массажа

Массажисту-самоучке грозит в качестве наказания до семи лет лишения свободы.

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Пожилая жительница Гродно скончалась от травм, полученных на сеансе массажа, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

По информации милиции, пенсионерка 1928 года рождения в силу возраста нуждалась в массажных процедурах и нашла подходящего специалиста.

«Кроме массажа он провел процедуру лечебной гимнастики. После этих манипуляций престарелая женщина почувствовала себя значительно хуже, попала в больницу и вскоре скончалась», — сказали в УВД.

Там также сообщили, что согласно заключению судмедэксперта пенсионерке были причинены тяжкие телесные повреждения — несколько закрытых переломов.

В отношении массажиста — 37-летнего гродненца, не имевшего соответствующего образования и лицензии, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 335 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания до семи лет лишения свободы.

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