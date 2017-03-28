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11:56 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный работник СТО угнал BMW X5 и пытался удрать от полицейских

Парень, занимающийся ремонтом автомобилей, напился и решил прокатиться на клиентской иномарке. Однако преступника вскоре остановили сотрудники ГИБДД. Омская полиция опубликовала видео погони.

В Омске задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от автоинспекторов на угнанном автомобиле.

В ночь с 23 на 24 марта экипаж ДПС, патрулирующий улицы, заметил серебристый «БМВ Х5», который на большой скорости и зигзагообразно мчался по улице Лукашевича. Требование автоинспекторов остановиться водитель проигнорировал, даже увеличил скорость и попытался уйти от погони. В итоге полицейские преследовали мужчину по всем Нефтяникам, при этом водитель не раз нарушил правила и чудом не спровоцировал аварии.

Машину остановили на улице 50 лет Профсоюзов неподалеку от Советского ЗАГСа. Оказалось, 25-летний водитель — злостный нарушитель. Он сел за руль пьяным, у него нет прав, более того, дорогую иномарку он попросту угнал. Парень работает автослесарем на СТО и ремонтировал «БМВ». В тот вечер омич напился и решил прокатиться на машине клиента по городу.

Портал Om1.ru узнал, что СТО, на котором работал мужчина называется «ВинтАвто» и находится по адресу: улица Куломзинская, 64/1. 55-летний владелец поставил на ремонт свою машину, он уже не раз обращался в это СТО. Автомобиль быстро отремонтировали, но мужчина не смог забрать машину, поскольку был на дне рождения. Ночью владельцу позвонили сотрудники ГИБДД с сообщением, что его «БМВ» остановили в Нефтяниках.

Как сообщают родственники владельца автомобиля, хозяин СТО отзывается о своем работнике хорошо. Однако признает, что у того есть проблемы с поведением после того, как тот выпьет. Для автослесаря это первая судимость, ранее он не привлекался к ответственности.

За нарушения ПДД во время пьяной езды суд назначил омичу административный арест на 10 суток. Однако за угон автомобиля нарушителя накажут строго. Согласно ч.1 ст. 166 УК РФ, автослесарю грозит до 5 лет лишения свободы.

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