Пьяный работник СТО угнал BMW X5 и пытался удрать от полицейских

В Омске задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от автоинспекторов на угнанном автомобиле.

В ночь с 23 на 24 марта экипаж ДПС, патрулирующий улицы, заметил серебристый «БМВ Х5», который на большой скорости и зигзагообразно мчался по улице Лукашевича. Требование автоинспекторов остановиться водитель проигнорировал, даже увеличил скорость и попытался уйти от погони. В итоге полицейские преследовали мужчину по всем Нефтяникам, при этом водитель не раз нарушил правила и чудом не спровоцировал аварии.

Машину остановили на улице 50 лет Профсоюзов неподалеку от Советского ЗАГСа. Оказалось, 25-летний водитель — злостный нарушитель. Он сел за руль пьяным, у него нет прав, более того, дорогую иномарку он попросту угнал. Парень работает автослесарем на СТО и ремонтировал «БМВ». В тот вечер омич напился и решил прокатиться на машине клиента по городу.

Портал Om1.ru узнал, что СТО, на котором работал мужчина называется «ВинтАвто» и находится по адресу: улица Куломзинская, 64/1. 55-летний владелец поставил на ремонт свою машину, он уже не раз обращался в это СТО. Автомобиль быстро отремонтировали, но мужчина не смог забрать машину, поскольку был на дне рождения. Ночью владельцу позвонили сотрудники ГИБДД с сообщением, что его «БМВ» остановили в Нефтяниках.