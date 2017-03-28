Директор абинского ОАО «Кубаньэнерго» раздавал электричество за взятки
За вознаграждение он предложил компании сэкономить на технологическом присоединении.
За вознаграждение он предложил компании сэкономить на технологическом присоединении.
Краснодар. 28 мар. — Новая Кубань. Вместо 9 млн рублей начальник Абинского филиала электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» предложил оказать услуги по подключению за 280 тыс. рублей.
При этом мужчина планировал заработать на сделке 1 млн 750 тыс. рублей.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Материалы рассмотрят в Абинском районном суду.
Всё произошло в июле 2016 года к начальнику Абинского филиала электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» обратился предприниматель. Компания нуждалась в оказании услуг электроснабжения. Энергетик предложил «договориться» за взятку. Мужчина обратился с сообщением о коррупции в правоохранительные органы. По данным