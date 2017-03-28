Директор абинского ОАО «Кубаньэнерго» раздавал электричество за взятки

Краснодар. 28 мар. — Новая Кубань. Вместо 9 млн рублей начальник Абинского филиала электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» предложил оказать услуги по подключению за 280 тыс. рублей.

При этом мужчина планировал заработать на сделке 1 млн 750 тыс. рублей.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Материалы рассмотрят в Абинском районном суду.