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12:15 (мск), источник: Новая Кубань

Директор абинского ОАО «Кубаньэнерго» раздавал электричество за взятки

За вознаграждение он предложил компании сэкономить на технологическом присоединении.

Краснодар. 28 мар. — Новая Кубань. Вместо 9 млн рублей начальник Абинского филиала электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» предложил оказать услуги по подключению за 280 тыс. рублей.

При этом мужчина планировал заработать на сделке 1 млн 750 тыс. рублей.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Материалы рассмотрят в Абинском районном суду.

Всё произошло в июле 2016 года к начальнику Абинского филиала электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» обратился предприниматель. Компания нуждалась в оказании услуг электроснабжения. Энергетик предложил «договориться» за взятку. Мужчина обратился с сообщением о коррупции в правоохранительные органы. По данным пресс-службы краевой прокуратуры 1 августа 2016 года взяточника взяли с поличным.

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