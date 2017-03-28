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12:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Три колеса сняли воры с припаркованной иномарки в Хабаровске

Убегая от хозяина иномарки, злоумышленники бросили добычу.

В половине четвертого утра у дома, расположенного на улице Лермонтова в Хабаровске, неизвестные «разули» припаркованную «Тойоту Короллу Аксио», сообщает портал «Губерния».

Владелец иномарки увидел воров с балкона на 11-м этаже и окрикнул их. Пока мужчина спускался вниз, те успели убежать.

Транспортировать добычу четверо злоумышленников намеревались на машине с символикой такси «Максим». Приехавший на вызов экипаж ППС преследовал этот автомобиль в течение нескольких минут, пока не потерял его из виду на улице Хабаровской.

Хозяин разутой «Аксио» в ожидании возвращения экипажа бродил по территории около дома и случайно наткнулся на свои же колеса. Снятые вместе с литьем покрышки подельники второпях бросили.

Ставить машину в более безопасном месте мужчина возможности не имеет: у его семьи три иномарки, и оплачивать место на стоянке для каждой из них слишком накладно.

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