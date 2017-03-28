В Омске с крупного магазина глыбы снега упали на машину

Мнения в комментариях разделились. Некоторые омичи настаивают, что магазин должен оплатить водителю соответствующую компенсацию. Оппоненты же считают, что хозяин автомобиля виноват сам — поставил транспорт в опасной зоне.

Особо внимательные комментаторы отметили, что на месте происшествия есть оградительная лента, хотя и не ясно — вывешенная до или после инцидента.