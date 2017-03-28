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11:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд продлил арест подозреваемому в убийстве матери и отчима нижегородскому студенту и его другу до 5 июня

Суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве матери и отчима нижегородскому студенту и его другу до 5 июня 2017 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 28 марта.

Ранее срок был продлен до 5 марта. Напомним также, что суд вынес решение об аресте студентов вуза — 21-летнего сына погибшей женщины, проживающей в Богородском районе, и его друга-ровесника из Иванова, в декабре 2016 года.

По версии следствия, молодые люди совершили убийство 4 декабря 2016 года в пос. Березовка Богородского района. 48-летняя женщина и 51-летний мужчина перед гибелью находились в бане, которая расположена рядом с частным домом, где они проживали. Юноши зашли в баню со стороны леса и принесенными с собой ножами нанесли множественные ранения потерпевшим, от которых те скончались. После этого подозреваемые облили тела воспламеняющейся смесью, подожгли и скрылись с места происшествия. Тела были обнаружены 5 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемых задержали 9 декабря 2016 года.

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