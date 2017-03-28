В Новосибирске экс-полицейского осудят за попытку убийства двух человек, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, 26-летний мужчина в июне 2016 года задумал убить свою бывшую подругу. Он искал исполнителя преступления и нашел. Информацию узнали сотрудники правоохранительных органов и прислали своего человека. Вечером 23 июня мужчина передал «исполнителю» аванс — 20 тысяч рублей и данные о личности и месте жительства жертвы. Через 6 дней «заказчику» сообщили о выполнении преступления. В тот же день остаток суммы — 140 тысяч рублей, был передан.

«Непосредственно после передачи денежных средств обвиняемый был задержан», — рассказали в СК.

Также следователи установили, что мужчина планировал отомстить своему бывшему сослуживцу, сотруднику МВД. Для этого он собрал информацию и купил арбалет. Но преступление так и не было совершено.

«Вину в совершении обоих преступлений обвиняемый признал», — добавили в СК.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.