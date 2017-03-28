Задержан лихач, сбивший женщину с ребенком в Челябинске

«Уже сегодня водитель предстанет перед судом за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Задержанный неоднократно привлекался за нарушения правил дорожного движения», — сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГИБДД города.

Напомним, авария произошла около восьми часов утра 27 марта напротив дома 36 по улице Хохрякова. Женщина вела свою маленькую дочь в садик. На нерегулируемом пешеходном переходе их сбил ВАЗ-21150.

С раздробленными костями таза и травмой головы женщина была доставлена в больницу. Ее дочь получила травму кисти.