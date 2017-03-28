Задержан лихач, сбивший женщину с ребенком в Челябинске
Задержан лихач, сбивший женщину с ребенком в Челябинске и скрывшийся с места ДТП. Его личность была установлена спустя несколько часов после аварии.
Задержан лихач, сбивший женщину с ребенком в Челябинске и скрывшийся с места ДТП. Его личность была установлена спустя несколько часов после аварии.
«Уже сегодня водитель предстанет перед судом за оставление места
Напомним, авария произошла около восьми часов утра 27 марта напротив дома 36 по улице Хохрякова. Женщина вела свою маленькую дочь в садик. На нерегулируемом пешеходном переходе их сбил ВАЗ-21150.
С раздробленными костями таза и травмой головы женщина была доставлена в больницу. Ее дочь получила травму кисти.