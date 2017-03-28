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12:33 (мск), источник: Фонтанка

Житель Петербурга получил три года за нападение с ножом на полицейского

Невский районный суд Петербурга отправил в колонию мужчину, напавшего с ножом на полицейского. Подсудимый не стал отрицать вину.

Источник: AP 2017

Как сообщила 28 марта прокуратура города, инцидент произошел в декабре прошлого года в квартире дома 8 по улице Белышева, куда заглянул в гости Шукур Шукуров. Как ранее писала «Фонтанка», вечером в квартире начался скандал, прекратить который и вызвали сотрудника полиции. Реакция Шукурова оказалась неожиданной. В ответ на требование прекратить дебош он схватил нож и пырнул полицейского в область правого бедра. Пострадавшему была оказана своевременная помощь, после этого он вернулся к службе.

По приговору суда мужчина проведет три года в исправительной колонии общего режима.

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