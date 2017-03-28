В Кишиневе нападают на женщин: дамы, будьте осторожны
Полиция выяснила, что трое молодых людей нападали ночью на женщин в столице Молдовы.
Полиция выяснила, что трое молодых людей нападали ночью на женщин в столице Молдовы.
КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Следователи полиции столичного сектора Ботаника задержали трех молодых людей по подозрению в совершении серии уличных краж в Кишиневе.
Речь идет о парнях в возрасте от 17 до 19 лет, которые живут в Яловенах, Хынчештах и Теленештах. По данным следствия, молодые люди ночью нападали на женщин. Чаще всего жертв заставали врасплох у подъездов жилых домов. Убеждаясь, что женщина идет без сопровождения, у нее вырывали сумку и убегали в неизвестном направлении.
На данный момент полиции известно о пяти пострадавших. На всех злоумышленники напали в марте этого года.
Подозреваемых поместили под 72-часовой арест. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.