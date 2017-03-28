Мотоциклист разбился насмерть в Иркутской области

В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах смерти мотоциклиста в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Дорожная трагедия произошла 28 марта в селе Худоеланское Нижнеудинского района. По предварительной информации автоинспекторов, 37-летний местный житель на мотоцикле с коляской выехал на перекресток, где не смог справиться с управлением двухколесного транспорта. В результате байк опрокинулся. На месте происшествия медики констатировали смерть мотоциклиста.