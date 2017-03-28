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12:59 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Из-за густого тумана самолет из Уфы сел в другом городе

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» направлялся из Уфы в город Худжанд, Таджикистан, однако из-за густого тумана не смог приземлиться в пункте назначения.

Пилоту пришлось совершить посадку в аэропорту города Куляб, сообщает Ufa1.ru со ссылкой на «Радио Озади».

По словам представителя аэропорта Худжанда Мукимджона Дадохонова, в три часа ночи самолет «Аэробус 320» с 23 пассажирами на борту появился в воздушном пространстве аэропорта, но в связи с густым туманом, не смог приземлиться. Видимость составляла 150 метров, и командир лайнера принял решение направить его в аэропорт другого города.

По словам Дадохонова, позже самолет вернулся в Худжанд, и оттуда вылетел в Уфу, сообщает издание. Руководство аэропорта также опровергло слухи, что пилот заблудился.

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