Экс-директор вагоностроительного завода из Могилева получил 11 лет
Его подельник — коммерсант, который передавал взятку, получил пять лет ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа.
Его подельник — коммерсант, который передавал взятку, получил пять лет ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа.
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска приговорил бывшего директора СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» к 11 годам лишения свободы, сообщили в Минском городском суде.
Директор вагоностроительного завода и представитель коммерческой фирмы были задержаны летом минувшего года в Минске в момент передачи взятки.
«Суд признал его виновным в получении взятки и мошенничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества», — сообщили Sputnik во вторник в Мингорсуде.
Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением
Второй фигурант уголовного дела, представитель коммерческой структуры признан виновным в даче взятки, суд ему назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок пять лет, сообщили в суде.
Там отметили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки и порядке.
По данным СК, директору вагоностроительного завода была передана взятка представителем коммерческой структуры в сумме 759,2 тысячи долларов США за заключение и своевременную оплату контракта между зарубежной компанией и СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» о поставке товара.