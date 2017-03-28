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17:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Банда на Кубани оформила на несуществующих людей кредитов на 8 млн рублей

В Краснодарском крае на скамье подсудимых окажется банда кредитных мошенников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ 28 марта, ущерб от преступных действий злоумышленников превысил 8 млн рублей.

Предварительное расследование по уголовному делу завершено. Фигурантами по нему проходят семь жителей Кавказского и Новопокровского районов Краснодарского края. Их обвиняют по двум статьям УК РФ — в мошенничестве в крупном размере и подделке документов.

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, следствие полагает, что обвиняемые незаконно оформили около 150 кредитов и похитили свыше 8 миллионов рублей, принадлежащих кредитным организациям.

Организатором преступной группы дознаватели считают 44-летнего жителя станицы Новопокровской, который разработал и с сообщниками провернул незаконную схему обогащения за счет банков. Потребительские кредиты на несуществующих людей злоумышленники оформляли на протяжении 8 месяцев. Двое агентов кредитных организаций, которые входили в состав банды, формировали досье на несуществующих граждан, потом получали одобрение на выдачу потребительского кредита, деньги поступали на счет владельцев торговых точек, которые потом похищались.

В настоящее время двое из участников группы заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и под домашним арестом. Решать судьбу мошенников будет Новопокровский районный суд, куда материалы дела направлены для рассмотрения по существу. Максимальный срок, который грозит злоумышленникам, — 10 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная ипотечная афера была раскрыта в Краснодарском крае весной 2016 года. Под уголовное преследование попали 11 человек. Злоумышленников обвинили в совершении 55 эпизодов мошенничеств, совершенных в особо крупном размере. Общая сумма ущерба превысила 84 млн рублей. «Идейным вдохновителем» махинаций, по версии следствия, стала директор краснодарского филиала одной из ипотечных кампаний.

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