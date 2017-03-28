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13:10 (мск), источник: Om1.ru

В омском гипермаркете «Бауцентр» накренилась несущая балка на крыше

На посетителей магазина с верхних полок посыпались товары: люди чудом не пострадали.

Сегодня, 28 марта, в гипермаркете стройматериалов «Бауцентр» на улице Волгоградской чуть не завалило покупателей. Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на очевидца, из-за сырого грунта повело плиты и несущую балку на крыше. На посетителей внезапно начали падать товары с полок. К счастью, люди успели отскочить.

Сейчас, по словам свидетеля, половину магазина огородили. Администрация решает, что делать, и не пускает в ограждённую зону покупателей.

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