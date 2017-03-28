В омском гипермаркете «Бауцентр» накренилась несущая балка на крыше
На посетителей магазина с верхних полок посыпались товары: люди чудом не пострадали.
На посетителей магазина с верхних полок посыпались товары: люди чудом не пострадали.
Сегодня, 28 марта, в гипермаркете стройматериалов «Бауцентр» на улице Волгоградской чуть не завалило покупателей. Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на очевидца,
Сейчас, по словам свидетеля, половину магазина огородили. Администрация решает, что делать, и не пускает в ограждённую зону покупателей.