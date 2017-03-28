В Новороссийске автомобиль сбил двух пешеходов
В Новороссийске 27 марта после ДТП погиб мужчина и пострадала девушка.
В Новороссийске 27 марта после ДТП погиб мужчина и пострадала девушка.
Авария произошла около 22:00 на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-211540 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает
После ДТП госпитализировали 29-летнюю девушку, 44-летний мужчина погиб на месте. Проводится проверка.