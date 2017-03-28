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16:15 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новороссийске автомобиль сбил двух пешеходов

В Новороссийске 27 марта после ДТП погиб мужчина и пострадала девушка.

Авария произошла около 22:00 на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-211540 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После ДТП госпитализировали 29-летнюю девушку, 44-летний мужчина погиб на месте. Проводится проверка.

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