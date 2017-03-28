Двух жительниц Ангарска осудят за мошенничество с детскими пособиями
Ущерб от действий злоумышленниц составил свыше 30 тысяч рублей.
Ущерб от действий злоумышленниц составил свыше 30 тысяч рублей.
Следственным отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух женщин. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат по детскому пособию. Ущерб от их действий составил чуть более 30 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По версии следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет незаконно получали из бюджета Иркутской области ежемесячные пособия на своих детей, предоставив в органы соцзащиты заведомо ложные и недостоверные сведения.
«В настоящее время прокурором утверждены обвинительные заключения и уголовные дела направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.
Каждой из злоумышленниц может грозить до 2 лет лишения свободы.