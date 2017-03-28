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13:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двух жительниц Ангарска осудят за мошенничество с детскими пособиями

Ущерб от действий злоумышленниц составил свыше 30 тысяч рублей.

Следственным отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух женщин. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат по детскому пособию. Ущерб от их действий составил чуть более 30 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет незаконно получали из бюджета Иркутской области ежемесячные пособия на своих детей, предоставив в органы соцзащиты заведомо ложные и недостоверные сведения.

«В настоящее время прокурором утверждены обвинительные заключения и уголовные дела направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Каждой из злоумышленниц может грозить до 2 лет лишения свободы.

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