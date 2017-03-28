Спасаясь от пожара, жительница Лаишевского района выпрыгнула из окна

27 марта ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о горении двухэтажного частного дома № 2б в деревне Пиголи Лаишевского района.

На место выехали пожарные ПСЧ № 119, дежурный караул пожарного отделения из села Нармонка и бригада медиков.

Встретивший спасателей хозяин дома сообщил, что внутри никого нет. К моменту прибытия пожарных огонь охватил все внутренние помещения дома, проникнуть внутрь не представлялось возможным, так как конструкция дома успела частично обрушиться. Пожарным потребовалось более двадцати минут на полную ликвидацию горения площадью 80 квадратных метров.

Выяснилось, что во время пожара на втором этаже дома находилась 53-летняя супруга хозяина. Женщина не смогла спуститься на первый этаж из-за сильного задымления и, спасаясь от огня, решила выпрыгнуть из окна второго этажа, в результате чего сломала ногу.

Бригада скорой помощи доставила женщину в РКБ Казани еще до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печи.