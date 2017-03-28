Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Мне не грустно, я просто болею: история жизни на антидепрессантах
Кремль ответил на призывы США и ЕС освободить митинговавших
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
14:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане осудят организатора финансовой пирамиды «Золотой капитал»

(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). Следственным управлением МВД по Татарстану передано в суд дело в отношении организатора кредитно-потребительского кооператива, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Уголовно дело по статье «Мошенничество» возбуждено 19 августа 2015 года. Поводом для возбуждения послужили многочисленные заявления вкладчиков КПК. Производство по делу приостанавливалось из-за того, что организатор находился в розыске, предварительное следствие было возобновлено в марте 2016 года после его задержания.

По версии следствия, кредитный кооператив «Золотой капитал» принимал вклады под проценты: от 4 до 10 ежемесячно, в зависимости от суммы вклада. Активная реклама КПК велась в большинстве республиканских СМИ и на рекламных площадках общественного транспорта.

36-летний житель Казани, пользуясь низким уровнем экономической грамотности клиентов, убеждал вкладчиков, что их вложения, якобы, обеспечены золотом, так как кроме кредитной деятельности, он еще и занимается бизнесом в сфере купли-продажи ювелирных изделий.

Ювелирный бизнес оказался оформленным на родственника обвиняемого. Кроме этого, заемщиков, за счет выплаты процентов по займам которых и должен был функционировать кооператив, фактически не было, а количество вкладчиков КПК составило более сотни.

В результате 44 из них лишились своих вкладов, общая сумма которых составила 33 миллиона рублей.

В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу закончено, все материалы переданы в Вахитовский районный суд Казани.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мошенники лишили двух жительниц Зеленодольска 180 тысяч
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Лавров: Запад замалчивает масштабы происходящего в Мосуле
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь