В Татарстане осудят организатора финансовой пирамиды «Золотой капитал»

Уголовно дело по статье «Мошенничество» возбуждено 19 августа 2015 года. Поводом для возбуждения послужили многочисленные заявления вкладчиков КПК. Производство по делу приостанавливалось из-за того, что организатор находился в розыске, предварительное следствие было возобновлено в марте 2016 года после его задержания.

По версии следствия, кредитный кооператив «Золотой капитал» принимал вклады под проценты: от 4 до 10 ежемесячно, в зависимости от суммы вклада. Активная реклама КПК велась в большинстве республиканских СМИ и на рекламных площадках общественного транспорта.

36-летний житель Казани, пользуясь низким уровнем экономической грамотности клиентов, убеждал вкладчиков, что их вложения, якобы, обеспечены золотом, так как кроме кредитной деятельности, он еще и занимается бизнесом в сфере купли-продажи ювелирных изделий.

Ювелирный бизнес оказался оформленным на родственника обвиняемого. Кроме этого, заемщиков, за счет выплаты процентов по займам которых и должен был функционировать кооператив, фактически не было, а количество вкладчиков КПК составило более сотни.

В результате 44 из них лишились своих вкладов, общая сумма которых составила 33 миллиона рублей.

В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу закончено, все материалы переданы в Вахитовский районный суд Казани.