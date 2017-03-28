В Татарстане осудят организатора финансовой пирамиды «Золотой капитал»
(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). Следственным управлением МВД по Татарстану передано в суд дело в отношении организатора
(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). Следственным управлением МВД по Татарстану передано в суд дело в отношении организатора
Уголовно дело по статье «Мошенничество» возбуждено 19 августа 2015 года. Поводом для возбуждения послужили многочисленные заявления вкладчиков КПК. Производство по делу приостанавливалось
По версии следствия, кредитный кооператив «Золотой капитал» принимал вклады под проценты: от 4 до 10 ежемесячно, в зависимости от суммы вклада. Активная реклама КПК велась в большинстве республиканских СМИ и на рекламных площадках общественного транспорта.
36-летний житель Казани, пользуясь низким уровнем экономической грамотности клиентов, убеждал вкладчиков, что их вложения, якобы, обеспечены золотом, так как кроме кредитной деятельности, он еще и занимается бизнесом в сфере
Ювелирный бизнес оказался оформленным на родственника обвиняемого. Кроме этого, заемщиков, за счет выплаты процентов по займам которых и должен был функционировать кооператив, фактически не было, а количество вкладчиков КПК составило более сотни.
В результате 44 из них лишились своих вкладов, общая сумма которых составила 33 миллиона рублей.
В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу закончено, все материалы переданы в Вахитовский районный суд Казани.