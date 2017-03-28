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13:34 (мск), источник: 36on.ru

Разборки автомобилистов у Ротонды в Воронеже попали на видео

Сегодня, 28 марта, в популярном городском паблике воронежец опубликовал видео дорожных разборок. Конфликт произошел между автомобилистами на улице Транспортной возле Ротонды.

По словам очевидцев, около 6 часов вечера 27 марта черная «Дэу Нексия» прижала серебристую «Ладу» к обочине. После этого из иномарки вышли трое мужчин, а через несколько секунд один из них нанес водителю отечественной легковушки сильный удар рукой.

Воронежец, снявший произошедшее на камеру телефона, попросил помощи в поисках пострадавшего.

— Помогите найти потерпевшего и донесите до него информацию, что есть видео, на котором отчетливо видны наносимые побои. Такое нельзя оставлять в стороне, — обратился воронежец к подписчикам группы «Типичный Воронеж».

Отметим, что это не первый случай дорожных разборок на улице Транспортной за последнее время. Так, в середине марта там не поделили дорогу «Мерседес» и BMW. Словесные разборки буквально переросли в кулачные бои. Свидетелями драки стали десятки воронежцев, в том числе маленький ребенок.

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