В Самарской области четверо убийц получили сроки от 19 до 17 лет

В Самарской области вынесен приговор Дмитрию Пушкареву, Александру Журавлеву, Еркину Курбонову, Дмитрию Мещерякову, а также Денису Кильдюшову.

6 декабря 2015 года Пушкарев, Журавлев, Курбонов и Мещеряков вместе с двумя знакомыми мужчинами и одной женщиной распивали спиртные напитки в одной из квартир дома, расположенного в поселке Маяк Волжского района Самарской области. В какой-то момент между Курбоновым и одним из присутствующих мужчин произошла ссора, в ходе которой он стал наносить своему приятелю удары руками и ногами по голове. Потом и Журавлев нанес несколько ударов потерпевшему. Затем Курбонов договорился с Пушкаревым, Мещеряковым и Журавлевым совершить убийство мужчины, которому они уже причинили телесные повреждения и хозяину квартиры, который вступился за своего товарища. Курбонов позвонил своему знакомому Кильдюшову, который приехал к указанному дому на автомобиле, на котором были вывезены двое потерпевших на трассу, где в безлюдной местности Курбонов, Пушкарев, Журавлев и Мещеряков причинили им множественные телесные повреждения руками, ногами и битой, а затем спрятали тела потерпевших под строительным мусором.

Приговором Самарского областного суда Курбонову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Пушкареву и Журавлеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Мещерякову назначено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы, всем с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Кильдюшову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.