В Самарской области четверо убийц получили сроки от 19 до 17 лет
Их жертвами стали двое мужчин.
Их жертвами стали двое мужчин.
В Самарской области вынесен приговор Дмитрию Пушкареву, Александру Журавлеву, Еркину Курбонову, Дмитрию Мещерякову, а также Денису Кильдюшову.
6 декабря 2015 года Пушкарев, Журавлев, Курбонов и Мещеряков вместе с двумя знакомыми мужчинами и одной женщиной распивали спиртные напитки в одной из квартир дома, расположенного в поселке Маяк Волжского района Самарской области. В
Приговором Самарского областного суда Курбонову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Пушкареву и Журавлеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Мещерякову назначено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы, всем с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Кильдюшову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.