Жительницу Арзамаса задержали за мошенничество в соцсети

Жительницу Арзамаса задержали за мошенничество в социальной сети с продажей товаров, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Пострадавшая приобрела через интернет ювелирное изделие, оплатила покупку на сумму 5000 рублей, но покупку так и не получила. По статье 159 УК РФ «Мошенничество» было возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка задержали 24-летнюю ранее судимую за совершение аналогичного преступления женщину. Во время расследования также была установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичного преступления на сумму 14 000 рублей. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.