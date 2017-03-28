Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
На борьбу с клопами направили грибок
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
14:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Жительницу Арзамаса задержали за мошенничество в соцсети

Клиентка заказала ювелирное украшение, заплатила деньги, но товар не получила.

Жительницу Арзамаса задержали за мошенничество в социальной сети с продажей товаров, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Пострадавшая приобрела через интернет ювелирное изделие, оплатила покупку на сумму 5000 рублей, но покупку так и не получила. По статье 159 УК РФ «Мошенничество» было возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка задержали 24-летнюю ранее судимую за совершение аналогичного преступления женщину. Во время расследования также была установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичного преступления на сумму 14 000 рублей. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Мы не боги». Почему не спасли мальчика в оренбургском роддоме?
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Лавров: Запад замалчивает масштабы происходящего в Мосуле
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь