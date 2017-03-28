Жительницу Арзамаса задержали за мошенничество в соцсети
Клиентка заказала ювелирное украшение, заплатила деньги, но товар не получила.
Клиентка заказала ювелирное украшение, заплатила деньги, но товар не получила.
Жительницу Арзамаса задержали за мошенничество в социальной сети с продажей товаров, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Пострадавшая приобрела через интернет ювелирное изделие, оплатила покупку на сумму 5000 рублей, но покупку так и не получила. По статье 159 УК РФ «Мошенничество» было возбуждено уголовное дело.
Вскоре стражи порядка задержали 24-летнюю ранее судимую за совершение аналогичного преступления женщину. Во время расследования также была установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичного преступления на сумму 14 000 рублей. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.