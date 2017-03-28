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14:00 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК возбудил дело после травмирования рабочего при уборке снега

Мужчина получил тяжелую травму руки в движущемся механизме машины.

Следователи выясняют причины травмирования рабочего при уборке снега в Лысковском районе, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 13 января на 480 км трассы М-7 неподалеку от Лыскова работник дорожно-строительной организации на автомобиле марки «ЗИЛ», оборудованном шнеко-ротором, убирал снег. Остановив машину, он выключил трансмиссию и подошел к шнеко-ротору, чтобы поправить страховочный болт. Внезапно рукав одежды мужчины попал под движущийся механизм, и потерпевший получил тяжелую травму правой кисти.

По результатам проведения доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Действиям сотрудников дорожно-строительной компании, ответственных за соблюдение требований охраны труда, будет дана юридическая оценка.

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