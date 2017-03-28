СК возбудил дело после травмирования рабочего при уборке снега
Мужчина получил тяжелую травму руки в движущемся механизме машины.
Мужчина получил тяжелую травму руки в движущемся механизме машины.
Следователи выясняют причины травмирования рабочего при уборке снега в Лысковском районе, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, 13 января на 480 км трассы М-7 неподалеку от Лыскова работник
По результатам проведения доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Действиям сотрудников