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13:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Магнитогорске юриста обвиняют в афере на 1,7 миллиона

За что грозит до 10 лет заключения.

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней женщины-юриста. Ее обвиняют в мошенничестве на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Женщина работала в компании по оказанию юридической помощи при сделках с недвижимостью. Самая крупная сумма хищения — 1,4 миллиона рублей. Аферы она скрывала, предоставляя руководству фиктивные отчеты.

Уголовное дело передано в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде, на ее имущество наложен арест. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили «Уралинформбюро» в ГУ МВД России по Челябинской области.

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