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13:30 (мск), источник: Sputnik.by

Ночная погоня с перестрелкой: BMW скрывался от 14 экипажей ГАИ

В городском ГАИ рассказали подробности ночной погони с применением огнестрельного оружия: 19-летняя девушка и 17-летний парень, меняясь местами за рулем, на большой скорости уходили от экипажей ГАИ, петляя по всему городу и тараня служебные автомобили.

Источник: Sputnik.by

Автомобиль BMW пятой серии черного цвета был замечен в районе улицы Притыцкого около 2 часов ночи, он петлял по улице с превышением скорости, рассказал на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник, уточнив, что за рулем автомобиля находилась девушка.

Испекторы ГАИ приняли решение остановить автомобиль для проверки, и дальнейшие события стали напоминать голливудский блокбастер. Когда экипаж ГАИ поравнялся с автомобилем, включив проблесковые маячки и звуковую сирену, девушка резко увеличила скорость и начала скрываться от ГАИ.

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По рассказу Зараника, инспекторы передали сообщение в дежурную часть об оказании помощи в задержании автомобиля, который выехал на МКАД в направлении Московского района. Далее в районе проспекта Дзержинского в третью и вторую полосу был выставлен грузовой отсек фуры для принудительной остановки. В первой полосе находится автомобиль ГАИ, инспектор которого требовал остановиться.

«Девушка продолжила движение по первой полосе и чуть не совершила наезд на инспектора, который успел отпрыгнуть. Автомобиль продолжил движение в направлении Партизанского района по внешнему кольцу, после чего съехал на Партизанский проспект в направлении трассы М4 и выехал за город», — продолжил рассказ сотрудник ГАИ.

В связи с отсутствием пешеходов и других транспортных средств, было принято решение о применении табельного оружия для принудительной остановки.

«Водителя предупредили о применении огнестрельного оружия, в ответ на что она пыталась таранить экипажи ГАИ. Как в американских фильмах, когда с ней равнялись, она пыталась бортануть служебные машины. После чего развернулась и въехала обратно в город. Тогда было принято решение не стрелять в связи с тем, что могут быть переходы и другие автомобили», — рассказал Зараник.

В районе Партизанского проспекта во время движения пассажир с водителем поменялись местами, и за руль сел 17-летний парень, который продолжил движение по проспекту, создавая угрозу окружающим. Он выезжал на встречную полосу, проезжал на красный свет и, как и ранее, пытался «бортануть» служебный транспорт.

«В районе улицы Ленина у него получилось подтаранить два служебных автомобиля. После чего, проехав следующую улицу, при повороте он не справился с управлением и въехал в бордюрный камень и столб со знаком. И только тогда был задержан. В итоге парень оказался трезвым, а 19-летняя девушка в алкогольном опьянении, в ее крови было 0,74 промилле», — сообщил Зараник.

Сейчас пара нарушителей доставлена в РУВД для дальнейшей проверки. Видеоматериалы всего происшествия будут изучаться, после чего будет дана правовая оценка действиям двух водителей.

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