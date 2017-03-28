Козырёк на проспекте Космическом в Омске обрушился не из-за снега
Оказалось, что на нём подтягивались пьяные мужчины.
Оказалось, что на нём подтягивались пьяные мужчины.
Козырёк на проспекте Космическом обрушился не
Таким образом, чиновники опровергли информацию, которая разошлась по СМИ вчера, 27 марта. Сообщалось, что инцидент произошёл в доме № 29:
Управляющая компания пояснила, что на здании установлены облегчённые металлические козырьки. Они прикручены анкерными болтами к кирпичной стене. Специалисты установили, что эти болты были вырваны, а места крепления разрушены.
Кроме этого, есть свидетели из числа собственников дома, которые видели, что на козырьке, как на турнике, подтягивались пьяные мужчины. Поэтому он и обрушился.
Также в управляющей компании рассказали, что снег с кровли дома убирали в начале марта, а 26 числа её осмотрели — льда и снега там не было.