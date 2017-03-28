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14:01 (мск), источник: АиФ Омск

Козырёк на проспекте Космическом в Омске обрушился не из-за снега

Оказалось, что на нём подтягивались пьяные мужчины.

Козырёк на проспекте Космическом обрушился не из-за снега, а потому что на нём подтягивались пьяные, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Омской области.

Таким образом, чиновники опровергли информацию, которая разошлась по СМИ вчера, 27 марта. Сообщалось, что инцидент произошёл в доме № 29: из-за накопившегося снега упал козырёк второго подъезда.

Управляющая компания пояснила, что на здании установлены облегчённые металлические козырьки. Они прикручены анкерными болтами к кирпичной стене. Специалисты установили, что эти болты были вырваны, а места крепления разрушены.

Кроме этого, есть свидетели из числа собственников дома, которые видели, что на козырьке, как на турнике, подтягивались пьяные мужчины. Поэтому он и обрушился.

Также в управляющей компании рассказали, что снег с кровли дома убирали в начале марта, а 26 числа её осмотрели — льда и снега там не было.

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