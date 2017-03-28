Полиция начала проверку после избиения журналистов «Радио Свобода» в Кропоткине

«В Кропоткине полиция проводит все необходимые оперативные меры, направленные на установление и задержание причастных к нанесению телесных повреждений представителям радиостанции и похищению у них аппаратуры. Сообщение об это поступило в дежурную часть ОМВД по Кавказскому району. На месте работает следственно-оперативная группа», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Кропоткине напали на двух журналистов «Радио Свобода», которые приехали делать материал о «тракторном марше» фермеров. Их избили, украли компьютер, камеру и рюкзак. Оператору сломали ребро, он находится в больнице. Журналисты считают, что нападение было спланированным.