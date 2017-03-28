Участник шоу «Танцы» попал в больницу с концерта в Дзержинске
Он получил
Он получил
Участник третьего сезона шоу «Танцы» на ТНТ во время гастролей в Дзержинске Нижегородской области получил серьезную травму и был доставлен в больницу.
Как сообщается на сайте Государственной инспекции труда (ГИТ) по региону, извещение о пострадавшем от несчастного случая работнике ООО «Комеди клаб продакшн» поступило из медицинского учреждения 27 марта.
Как оказалось, в ходе выступления во Дворце культуры химиков 24-летний артист выполнял сальто и неудачно приземлился. В результате он получил