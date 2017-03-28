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13:59 (мск), источник: "Российская газета"

Участник шоу «Танцы» попал в больницу с концерта в Дзержинске

Он получил черепно-мозговую травму.

Участник третьего сезона шоу «Танцы» на ТНТ во время гастролей в Дзержинске Нижегородской области получил серьезную травму и был доставлен в больницу.

Как сообщается на сайте Государственной инспекции труда (ГИТ) по региону, извещение о пострадавшем от несчастного случая работнике ООО «Комеди клаб продакшн» поступило из медицинского учреждения 27 марта.

Как оказалось, в ходе выступления во Дворце культуры химиков 24-летний артист выполнял сальто и неудачно приземлился. В результате он получил черепно-мозговую травму. Извещение от работодателя в ГИТ ожидается.

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