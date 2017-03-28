Одна из атак хакеров была нацелена на сам банк — МИК РК
Выяснилось, что атакам хакеров подверглись не только
Выяснилось, что атакам хакеров подверглись не только
В Казахстане зафиксирована одна хакерская атака, нацеленная непосредственно на сам банк, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«За последние несколько недель были подвержены атакам мошенников шесть казахстанских банков: Народный банк Казахстана, Qazkom,
В большинстве атак использовался фишинг с предварительным перенаправлением клиента банка на вредоносный сайт с использованием модифицированных настроек браузера (сценарий автоматической настройки), отметил Жанат Кожахметов.
«Также известны случаи применения вредоносного программного обеспечения с потенциальной возможностью удаленного управления компьютером. Почти во всех случаях злоумышленники пытаются заинтересовать или заставить пользователя выполнить необходимые преступникам действия. Это могут быть письма с вложениями или внешними ссылками на файлы настроек или вредоносные объекты. У данных писем могут быть темы, побуждающие пользователя их открыть (обновленные инструкции по безопасности для банков, штраф по налогам, просрочка по кредиту, компрометирующие пользователя сведения и другое). Это сильно повышает вероятность запуска файла или перехода по ссылке», — сказал Жанат Кожахметов.
Чиновник считает, что банкам, для улучшения защиты своей инфраструктуры, рекомендуется развивать направление обучения сотрудников (как сферы информационной безопасности, так и специалистов, непосредственно не связанных с информационной безопасностью).
«Клиентам банка рекомендуется использовать антивирусные программы с обновленными базами сигнатур, соблюдать базовые правила информационной безопасности. В период праздников,
Помимо этого Жанат Кожахметов советует казахстанцам обращаться в
«Любой звонок, якобы из банка, в процессе которого просят предоставить любую информацию (номер карты, CVV код, ПИН, детали платежей, кодовое слово и другие), должен насторожить клиента банка, — говорит Жанат Кожахметов. — Следует внимательно и осторожно пользоваться устройствами (компьютер, ноутбук, планшет), с которых осуществляется вход на сайт
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