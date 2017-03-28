В полиции рассказали о поисках убийцы сотрудника МВД на западе Москвы

«Полицейские разыскивают подозреваемых, застреливших сотрудника МВД России на Осенней улице. В настоящее время для их установления и задержания принимаются все необходимые меры, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Мотивы совершенного преступления устанавливаются», — сказала Волк.

Она отметила, что информацию, способствующую задержанию, можно сообщить по телефону — 02, с мобильных устройств — 102.

По данным МВД, вечером 27 марта подозреваемые напали на сотрудника МВД на столичной парковке, забрали портфель и выстрелили ему в грудь, после чего скрылись. От полученных ранений мужчина скончался.