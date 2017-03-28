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15:06 (мск), источник: Интерфакс

В полиции рассказали о поисках убийцы сотрудника МВД на западе Москвы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве сотрудника МВД на Осенней улице в Москве, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Полицейские разыскивают подозреваемых, застреливших сотрудника МВД России на Осенней улице. В настоящее время для их установления и задержания принимаются все необходимые меры, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Мотивы совершенного преступления устанавливаются», — сказала Волк.

Она отметила, что информацию, способствующую задержанию, можно сообщить по телефону — 02, с мобильных устройств — 102.

По данным МВД, вечером 27 марта подозреваемые напали на сотрудника МВД на столичной парковке, забрали портфель и выстрелили ему в грудь, после чего скрылись. От полученных ранений мужчина скончался.

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