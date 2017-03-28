Средний размер взятки в Татарстане в 2016 году составил 35 тысяч рублей
(Казань, 28 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Татарстане средний размер взятки в 2016 году составил 35 тысяч 146 рублей. Об этом на
(Казань, 28 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Татарстане средний размер взятки в 2016 году составил 35 тысяч 146 рублей. Об этом на
«Средний размер взятки в Татарстане по итогам прошлого года составил 35 тысяч 146 рублей. Она незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим периодом. Самыми коррумпированными по результатам социологических опросов остаются сотрудники ГИБДД, работники медицинской и образовательной сфер», — отметила Семенова.