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16:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Средний размер взятки в Татарстане в 2016 году составил 35 тысяч рублей

(Казань, 28 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Татарстане средний размер взятки в 2016 году составил 35 тысяч 146 рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель председателя Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Ольга Семенова.

Источник: ИА Татар-информ

«Средний размер взятки в Татарстане по итогам прошлого года составил 35 тысяч 146 рублей. Она незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим периодом. Самыми коррумпированными по результатам социологических опросов остаются сотрудники ГИБДД, работники медицинской и образовательной сфер», — отметила Семенова.

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