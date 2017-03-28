В Воронеже деревья падают на машины и проезжую часть

Сильный ветер и обильные осадки стали причиной падения деревьев в Воронеже. В социальных сетях горожане сообщают, что стволы сухостоев обрушиваются на тротуары, проезжую часть, автомобили. Жертв пока нет.

Вчера МЧС предупредило о том, что порывистый ветер будет достигать скорости 20 метров в секунду, что может привести к обламыванию веток. Но на деле и целые деревья становятся минами замедленного действия и могут упасть в любой момент в любом месте, если они высохли, больны или просто не выдерживают нагрузки от ветра и осадков.

Возможно и срывание непрочно закреплённых частей зданий, рекламных конструкций.

Недавно упавшее дерево повредило иномарку на улице маршала Одинцова. Ранее в Придонском стволом была перекрыта проезжая часть.

В таких условиях рекомендуется более осторожно перемещаться вблизи деревьев и зданий, парковать машину на открытой местности.